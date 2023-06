Bordeaux-Rodez, le CNOSF répondra dans une semaine

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont décidé d'aller devant le Comité National Olympique et Sportif Français après avoir eu match perdu contre Rodez. Le dossier sera étudié cette semaine.

Tandis que le passage de Bordeaux devant la DNCG a été reporté du 22 au 28 juin à la demande du club au scapulaire, suite à l'étude du dossier du match contre Rodez par la commission de discipline de la LFP, celui face au CNOSF aura lieu ce vendredi. Sanctionnés d'un match perdu et d'un point en moins la saison prochaine, en raison de l'intrusion d'un supporter en plein match et son geste à l'encontre du buteur de Rodez, les Girondins de Bordeaux ont décidé de contester cette décision. Et c'est donc ce vendredi 23 juin à 11h30 que ce recours sera étudié.

Bordeaux va devoir batailler dur

Mais, comme le rappelle L'Equipe, même si le CNOSF donne raison à Bordeaux quelques jours plus tard, il semble quasiment impossible que cette rencontre de la 38e journée de Ligue 2 soit rejouée, alors qu'elle était décisive pour la montée, mais également pour la descente. Car le comité olympique ne rend qu'un avis et cet avis ne s'imposera pas à la Ligue de Football Professionnel. Pour que cela soit le cas, alors Gérard Lopez devra passer par la commission d'appel de la Fédération Française de Football, et même un tribunal administratif. Autrement dit, il paraît acquis que Bordeaux et Rodez se retrouveront la saison prochaine en Ligue 2, l'idée girondine étant surtout d'essayer de ne pas avoir ce point de pénalité dès le début de la saison 2023-2024.