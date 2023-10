ASSE ‍: Larsonneur gravement blessé et absent trois mois ‍?

Dans : Ligue 2.

L'AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs en Ligue 2, mais les Verts risquent d'avoir perdu leur gardien de but pour plusieurs mois.

Après un mauvais début de saison, les Verts se sont rétablis et la victoire de lundi dernier à Laval a confirmé le retour au sommet de l’ASSE, désormais cinquième de Ligue 2 avant de recevoir lundi à Geoffroy-Guichard l’autre équipe en forme de ce championnat, le SCO Angers. Mais pour cette rencontre, Saint-Etienne devra se passer de son habituel gardien de but, Gautier Larsonneur. C’est Bernard Lions qui le révèle ce samedi, le portier stéphanois s’est blessé très sérieusement ce samedi lors d’un entraînement à l’Etrat. Après une mauvaise réception, et sentant aussitôt une douleur intense à l’épaule, le gardien des Verts a été transporté d’urgence au CHU de Saint-Etienne.

Le journaliste de L’Equipe ne connaît pas encore la nature précise de cette blessure, mais il indique que Gautier Larsonneur est évidemment forfait pour la rencontre face à Angers. Pire même, le gardien de but de 26 ans pourrait être absent pour les trois prochains mois de compétition, ce qui serait forcément un énorme coup dur pour l’AS Saint-Etienne dans la mesure où Larsonneur est le titulaire numéro 1 à son poste, même si son probable remplaçant, Etienne Green a aussi de l’expérience. Du côté de l'ASSE, Laurent Batlles n'a rien voulu confirmer lors de sa conférence de presse, ce samedi, mais l'entraîneur stéphanois était visiblement marqué et a demandé aux journalistes de ne pas parler des éventuels forfaits pour le match face au SCO. « Je ne pourrai pas parler du groupe. On parlera d’autre chose, s’il vous plaît », a confié le coach des Verts.