Voir l’OL, l’OM et le PSG pour 0 euro, c'est possible

Ce lundi soir, le Paris FC a facilement pris le meilleur sur le SM Caen. Le club de la capitale est plus que jamais engagé dans la course à la montée en Ligue 1 en fin de saison.

Le PFC, fort de nouveaux moyens financiers, croit plus que jamais en sa montée en Ligue 1 en fin de saison. Après 28 journées de Ligue 1, les Parisiens sont 3es et à seulement 3 points du leader, le FC Lorient. Logiquement, le club de la capitale met tout en oeuvre pour réaliser son rêve et devenir l'une des places fortes du football à Paris. Depuis de nombreux mois maintenant, le PFC a décidé de monter une campagne de gratuité des places au Stade Charléty, devenant d'ailleurs le premier club au monde à le faire à ce niveau-là. Beaucoup se demandent si cette politique continuerait ou non en cas de montée en Ligue 1.

Le Paris FC fait une mise au point

A ce sujet, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a tenu à faire une mise au point importante lors de quelques mots échangés avec Le Figaro : « On aura l’occasion d’en parler quand on aura fini le championnat. Ça ne sera pas une gratuité totale, mais il y aura des signes dans ce sens-là, avec par ailleurs une politique de tarification qui montrera l’envie des nouveaux actionnaires et des dirigeants du club d’attirer un public populaire. On va trouver un équilibre qui permettra d’avoir à la fois de beaux partenaires et un parterre de VIP importants, et en même temps un public populaire avec des tarifications accessibles, et sans doute un maintien d’une partie de la gratuité non-négligeable ». Il faut dire que la saison prochaine, le Paris FC pourrait croiser la route de clubs comme l'OL, l'OM ou encore le PSG. Des équipes qui ramèneraient beaucoup de supporters dans les tribunes de Jean Bouin, qui sera le nouveau stade du club la saison prochaine. Avec visiblement la volonté de l'ancien pensionnaire de la Porte de Montreuil de conserver un quota d'entrées gratuites pour les matchs de Ligue 1.