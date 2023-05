TV : Troyes - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Retombé dans ses travers face à Lorient au Parc des Princes la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va tenter de faire contre mauvaise fortune bon cœur en allant chercher un bon résultat à Troyes pour se rapprocher du titre.

Quelle heure pour Troyes – PSG ?

Alors que Lens et l’OM s’affrontent samedi dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale française dispose d’une occasion en or pour faire un grand pas vers un nouveau titre de champion de France. Mais pour cela, il faudra que Paris fasse le travail à Troyes. Ce match se jouera ce dimanche 7 mai à 20h45 au Stade de l’Aube. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Troyes – PSG ?

Comme chaque affiche du dimanche soir, ce match entre l’ESTAC et le PSG sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Troyes – PSG :

Tout proche d’une descente en Ligue 2, avec dix points de retard sur le premier non-relégable à cinq journées de la fin, Troyes n’a plus qu’à espérer un miracle pour se sauver. Pour cela, il faudra commencer par battre le PSG à domicile. Une mission qui s’annonce difficile pour une équipe qui n’a plus gagné depuis début janvier. En tout cas, pour ce match, Patrick Kisnorbo pourra compter sur toutes ses forces vives du moment.

La compo probable de Troyes : Gallon - Zoukrou, Rami, Palmer Brown - Bruus, Chavalerin, Agoume, Larouci - Odobert, Baldé, Reine Adelaide.

Toujours leader de la Ligue 1, le PSG pourrait se retrouver avec plus que deux ou trois points d’avance après le choc de samedi entre Lens et Marseille. Autant dire que les Parisiens ne vont pas devoir se rater à Troyes, sous peine de vivre un sprint final tendu dans la course au titre. Pour relever la tête après la déroute contre Lorient au Parc dimanche dernier, Christophe Galtier devra composer avec beaucoup d'absents, comme Messi (écarté), Hakimi (suspendu), mais aussi Neymar, Kimpembe ou Renato Sanches.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Zaïre Emery, Soler, Verratti, Vitinha, Bernat - Ekitike, Mbappé.