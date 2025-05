TV ‍: Eric Di Meco dit stop aux commentaires et révèle la terrible raison

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Commentateur phare de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions sur BeInSports puis sur RMC Sport, Eric Di Meco a dit stop à ce job qu’il a pourtant adoré.

Sur BeInSports puis sur la chaîne RMC Sport, Eric Di Meco s’était imposé ces dernières années comme l’un des consultants référents du football en France. Son ton et ses analyses étaient globalement appréciées du public, mais l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a dit adieu à son ancien job de commentateur. Effectivement, le champion d’Europe 1993 se contente à présent d’intervenir dans des talks comme ‘Rothen s’enflamme’ ou le ‘Super Moscato Show’ sur RMC, le plus souvent à distance depuis chez lui.

Éric Di Meco explique pourquoi il a arrêté le commentaire...



Extrait du documentaire « À corps perdu » qui sera diffusé le 20 mai sur la chaine L'Équipe pic.twitter.com/uMKbs17oIh — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 8, 2025

Et si Eric Di Meco ne commente plus de matchs en direct, ce n’est pas uniquement parce que RMC n’a quasiment plus de droits à se mettre sous la dent. Interrogé par la Chaîne L’Equipe dans le cadre du documentaire « A corps perdu » qui sera diffusé le 20 mai, le consultant a révélé que c’est en réalité son état physique qui ne lui permettait plus de voyager et de commenter sur place, la faute à des douleurs récurrentes et de plus en plus handicapantes depuis la fin de sa carrière de footballeur.

Eric Di Meco, son corps a dit stop

« C’est mon physique qui m’a dit stop à un moment donné. En réalité, c’est un métier extraordinaire. Sauf qu’à un moment, je me suis rendu compte que dans ce métier-là, on marchait beaucoup. Les déplacements, l’avion, l’aéroport, tu marches, tu marches, tu marches… Quand tu arrives au stade, tu as ton accréditation et tu dois aller de l’autre côté du stade pour aller dans la tribune. A la fin, je ne voulais pas qu’on sente que j’avais moins de plaisir d’être là. Parce que tout ce qui m’avait amené au stade était une torture en réalité » a révélé l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, qui a adoré sa vie de consultant au stade, mais qui a été contraint d’y renoncer.

Il n’aura d'ailleurs échappé à personne que même lorsque RMC avait encore les droits de la Ligue des Champions ces dernières années, Eric Di Meco ne se déplaçait plus puisque Jérôme Rothen et Emmanuel Petit avaient pris la place laissée libre par le consultant né à Avignon.