TV : Auxerre - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours plus proche du titre de champion de France, le Paris Saint-Germain pourrait pratiquement valider son trophée en battant Auxerre à l’extérieur.

Quelle heure pour Auxerre – PSG ?

Ce week-end, la 36e journée de Ligue 1 se conclura avec le match du club de la capitale française. Le PSG se déplacera effectivement au Stade Abbé Deschamps d’Auxerre ce dimanche 21 mai à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre – PSG ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir en L1, ce match entre Auxerre et Paris sera bien entendu diffusé en exclusivité sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Auxerre – PSG :

À la lutte avec Nantes pour se maintenir en L1, l’AJA n’a plus qu’un point d’avance sur les Canaris à propos de la 17e place du championnat de France. Autant dire que les Bourguignons n’ont plus trop le droit à l’erreur en cette fin de saison, même si Nantes est au plus mal depuis la défaite en finale de Coupe de France fin avril. Auxerre n’étant pas bien mieux, avec deux défaites en trois matchs, le groupe de Christophe Pélissier va tenter l’exploit de battre le PSG pour se donner de l’air dans la lutte pour le maintien.

La compo probable d’Auxerre : Radu - Jeanvier, Jubal, Touré - Raveloson, M’Changama, Touré, Mensah - Massengo, Hein, Da Costa.

Leader de la L1 avec six points d’avance sur Lens, le PSG n’est plus qu’à une victoire du titre. Autant dire que Paris fera tout pour tuer le suspense dès cette 36e journée. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur ses forces vives du moment, sans Hakimi, Neymar ou Kimpembe.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Danilo - Zaire Emery, Verratti, Ruiz, Bernat - Messi, Ekitike, Mbappé.