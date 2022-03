Médias : Éric Carrière quitte le foot, Canal+ perd gros

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Présent sur l’antenne de Canal Plus depuis de nombreuses saisons pour commenter la Ligue 1, Éric Carrière va quitter le monde du football français à l’issue de cet exercice 2021-2022.

C’est une nouvelle que personne n’avait vu venir, mais Éric Carrière ne sera plus consultant de Canal+ la saison prochaine. En effet, ce jeudi, l'ancien joueur de Nantes a annoncé sa mise à l’écart médiatique. « En accord avec Canal+, j'ai pris la décision d'arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l'autre métier qui me passionne depuis 2010, celui d'entrepreneur pour les Caves Carrière. Merci à toutes les équipes de Canal pour ces 12 belles années », a expliqué l’homme de 48 ans, qui va donc passer plus de temps à Dijon, où il avait terminé sa carrière en 2010.

Éric Carrière va se concentrer sur le vin

En accord avec @canalplus, j'ai pris la décision d'arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l'autre métier qui me passionne depuis 2010 celui d'entrepreneur pour @CavesCarriere.🍷

Merci à ttes les équipes de Canal pour ces 12 belles années. 😊 — Eric Carrière (@carriere_eric) March 24, 2022

Champion de France avec le FCN (2001) et l’Olympique Lyonnais (2002, 2003 et 2004), l’ancien international était l’une des têtes d’affiche de la chaîne cryptée. Arrivé en 2010 dans son costume de consultant, Éric Carrière a touché à tout sur Canal, que ce soit en tant que consultant autour des matchs de Ligue des Champions ou de L1, mais aussi en tant que chroniqueur sur le Canal Football Club ou le Late Football Club. Il avait aussi été l’une des stars de l’émission J+1, qui a marqué toute une génération de fans de foot. À partir de la saison prochaine, Carrière va donc s’éloigner du monde des terrains afin de prendre du bon temps dans les vignes… avant de revenir sur le devant de la scène en tant que dirigeant de club ? Un jour peut-être !