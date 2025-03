L1 ‍: Toulouse frustre Monaco sur le gong ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stadium

Toulouse-Monaco 1-1

Buts : Magri (90e+1) pour Toulouse ; Minamino (17e) pour Monaco

Alors que Nice reçoit Lyon dimanche, l'AS Monaco ne devait pas se rater à Toulouse pour espérer se rapprocher du podium. Les Monégasques entamaient bien le match, mettant sous pression le TFC et son gardien Haug. S'il gagnait un duel avec Biereth, le portier des Violets se révélait impuissant face à Minamino. Le Japonais concluait une belle séquence des attaquants monégasques consécutive à une perte de balle de Canvot. Monaco était nettement supérieur à son adversaire en première période et il fallait un grand Haug pour maintenir le 1-0.

Toulouse était plus entreprenant après la pause mais trop peu précis. Les meilleures situations restaient monégasques. Akliouche ratait sa frappe et le break alors que Singo trouvait le poteau de la tête. Alors qu'on se dirigeait vers un succès de l'ASM, Majecki se ratait et Magri offrait l'égalisation au TFC. Un match nul 1-1 qui ne fait pas l'affaire de Monaco 4e, deux points derrière Nice. Toulouse reste 8e avec 34 points.