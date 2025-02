L1 ‍: Strasbourg climatise Lens et signe un coup XXL

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

22e journée de Ligue 1



Le Havre - Nice : 1-3

Lens - Strasbourg : 0-2

Reims - Angers : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg avait une très belle opération à faire lors de son déplacement à Lens. Et les Alsaciens n'ont pas laissé passer l'occasion.

Le RC Strasbourg a de fortes ambitions en cette seconde partie de saison de Ligue 1 et l'a montré ce dimanche sur la pelouse du RC Lens ce dimanche. Les hommes de Liam Rosenior ont en effet réalisé un énorme coup en battant les Sang et Or à Bollaert. Au terme d'un match très serré, c'est Dilane Bakwa qui a ouvert le score à la 81e minute en terminant un contre rondement mené. Le RC Lens avait auparavant été réduit à dix suite à l'exclusion de Deiver Machado à la 72e... Dans les ultimes minutes, les Alsaciens marqueront un nouveau but via Emanuel Emegha.

Dans les autres matchs du jour, Angers a coulé le Stade de Reims grâce à un but de Farid El Melaili dans le temps additionnel de la première période. Enfin, Nice a fait le travail sur la pelouse du Havre. Une victoire 3 buts à 1 au bout de l'effort et qui a vu l'exclusion de Melvin Bard en fin de rencontre. C'est Sofiane Diop qui bouclera la rencontre au bout du temps additionnel alors que les Normands poussaient pour égaliser.

Au classement, Nice est 3e avec 40 points. Grâce à son succès à Lens, le RC Strasbourg pointe à une belle 7e place (33 points). Le Havre (17e, 17 points) et Montpellier (18e, 15 points) ferment eux la marche.