L1 ‍: Lille climatisé par Le Havre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Le Havre 1-2

Buts : Akpom (90e+7) pour le LOSC ; Hassan (38e), Soumaré (56e) pour Le Havre

Après le revers de Monaco à Paris vendredi, Lille pouvait s'installer sur le podium de Ligue 1. Ce devait même être une formalité face au Havre, dernier de Ligue 1, qui n'avait plus gagné depuis 8 matchs en championnat. Cependant, le LOSC avait du mal à emballer le match avec une possession stérile et un manque d'occasions franches. David poussait tout de même Loic Nego à sauver une frappe en catastrophe (35e). Le HAC prenait finalement les devants sur un corner mal dégagé par la défense lilloise. Le ballon était repris par Ahmed Hassan. L'Egyptien s'offrait son premier but en France.

Issa Soumaré pousse le ballon au fond des filets après un gros cafouillage dans la défense du @HAC_Foot 🤪 ! Le break est fait 💪 !#LOSCHAC (2-0) pic.twitter.com/xTuwDLEAlT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 8, 2025

Les affaires lilloises ne s'arrangeaient pas en seconde période. Soumaré obligeait Chevalier à envoyer le ballon sur sa barre après une tête (50e). L'ancien joueur de QRM doublait la mise quelques minutes plus tard au terme d'un nouveau corner confus et d'un immense cafouillage. Le LOSC faisait le siège du but normand ensuite. Haraldsson marquait un premier but mais il était refusé pour une faute d'Akpom sur Nego (80e). L'attaquant anglais recruté à l'Ajax marquait finalement dans les arrêts de jeu sur une mauvaise relance adverse. Un but insuffisant pour Lille qui rate le coche et reste 5e. Beau coup pour Le Havre qui prend la 17e place et se rapproche du barragiste Saint-Etienne.