Barcelone veut des sanctions contre Clément Turpin
Clément Turpin, arbitre du match Atlético-Barça

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

Ligue des Champions16 avr. , 19:40
parClaude Dautel
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Les dirigeants barcelonais ne digèrent pas l'élimination de leur équipe par l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. 48 heures après le match, ils annoncent déposer une plainte devant l'UEFA.
« Je félicite l'Atlético de Madrid pour sa qualification en demi-finales, mais cela n'enlève rien au fait que l'arbitrage, tant de l'arbitre que du VAR, a été une honte. Ce qu'on nous a fait est intolérable ». Joan Laporta était mécontent après la fin du match arbitré mardi soir par Clément Turpin, mais deux jours plus tard le patron du FC Barcelone a décidé de passer à l'acte. Alors que Raphinha s'est déjà excusé après avoir traité l'arbitre français de « voleur », le Barça a toutefois décidé de ne pas en rester là. Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone annonce sa décision de porter l'affaire devant l'UEFA, estimant que son élimination était à mettre pour beaucoup sur le compte des arbitres.

Le Barça estime avoir été éliminé à cause des arbitres

« Le FC Barcelone a déposé une plainte auprès de l’UEFA concernant l’arbitrage lors de la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA disputée contre l’Atlético de Madrid. Le club estime que, sur l’ensemble des deux matchs, plusieurs décisions arbitrales n’ont pas été conformes aux Lois du Jeu, en raison d’une application incorrecte du règlement et d’un manque d’intervention appropriée du système VAR dans des actions de grande importance. Selon le FC Barcelone, l’accumulation de ces erreurs a eu une incidence directe sur le déroulement des matchs et sur le résultat final de la confrontation, entraînant un préjudice sportif et économique significatif pour l’institution. Par cette réclamation, le club réitère les demandes précédemment adressées à l’UEFA et se dit également disposé à collaborer avec celle-ci afin d’améliorer le système arbitral, dans le but de garantir une application plus rigoureuse, juste et transparente des Lois du Jeu », indique le club catalan.
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bien sûr que oui. le mec va se fondre complètement dans le moule. il va enfin comprendre qu'il n'est pas le messi et le club va lui donner la chance d'exploiter tout le potentiel. on va arrêter de le prendre pour un autre et on ira loin.

Le Barça attaque Clément Turpin et ses collègues devant l'UEFA

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont aucune chance d'aboutir...entre eux et le réal, c'est vraiment la déprime en Espagne.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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