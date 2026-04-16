Les dirigeants barcelonais ne digèrent pas l'élimination de leur équipe par l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. 48 heures après le match, ils annoncent déposer une plainte devant l'UEFA.

Je félicite l'Atlético de Madrid pour sa qualification en demi-finales, mais cela n'enlève rien au fait que l'arbitrage, tant de l'arbitre que du VAR, a été une honte. Ce qu'on nous a fait est intolérable ». Joan Laporta était mécontent après la fin du match arbitré mardi soir par Clément Turpin, mais deux jours plus tard le patron du voleur », le Barça a toutefois décidé de ne pas en rester là. Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone annonce sa décision de porter l'affaire devant l'UEFA, estimant que son élimination était à mettre pour beaucoup sur le compte des arbitres. ». Joan Laporta était mécontent après la fin du match arbitré mardi soir par Clément Turpin, mais deux jours plus tard le patron du FC Barcelone a décidé de passer à l'acte. Alors que Raphinha s'est déjà excusé après avoir traité l'arbitre français de «», le Barça a toutefois décidé de ne pas en rester là. Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone annonce sa décision de porter l'affaire devant l'UEFA, estimant que son élimination était à mettre pour beaucoup sur le compte des arbitres.

Le Barça estime avoir été éliminé à cause des arbitres

« Le FC Barcelone a déposé une plainte auprès de l’UEFA concernant l’arbitrage lors de la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA disputée contre l’Atlético de Madrid. Le club estime que, sur l’ensemble des deux matchs, plusieurs décisions arbitrales n’ont pas été conformes aux Lois du Jeu, en raison d’une application incorrecte du règlement et d’un manque d’intervention appropriée du système VAR dans des actions de grande importance. Selon le FC Barcelone, l’accumulation de ces erreurs a eu une incidence directe sur le déroulement des matchs et sur le résultat final de la confrontation, entraînant un préjudice sportif et économique significatif pour l’institution. Par cette réclamation, le club réitère les demandes précédemment adressées à l’UEFA et se dit également disposé à collaborer avec celle-ci afin d’améliorer le système arbitral, dans le but de garantir une application plus rigoureuse, juste et transparente des Lois du Jeu », indique le club catalan.