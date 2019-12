TV : L'Equipe multiplie les excuses, son dérapage passe mal

Dans : Info.

Vendredi soir, lors de l'Equipe du Soir, les participants sont partis en sucette concernant l'absence de Marquinhos dans le groupe du PSG, le joueur étant auprès de sa femme en passe d'accoucher. Depuis, le média veut faire oublier ce dérapage.

Si samedi le compte Twitter de l’Equipe du Soir a tenu à rectifier le tir et à présenter ses excuses suite aux propos tenus la veille notamment par Guy Roux, Bertrand Latour et Olivier Menard concernant Marquinhos et son épouse, le journaliste a ensuite tenu à rectifier le tir, conscient d’avoir donné une mauvaise image en lançant le débat sur l’absence du défenseur brésilien avec le PSG alors que l’épouse de ce dernier allait donner naissance à leur deuxième enfant. « Si je prend la parole c’est pour vous faire des excuses par rapport à ce qui a été dit dans l’émission de vendredi soir. L’essentiel c’est que l’enfant de Marquinhos soit bien né, que le petit se porte bien et qu’il est avec la maman. Bon vent à toute la famille Marquinhos et encore une fois je vous fais des excuses », a lancé un Olivier Menard, forcément ennuyé par cette histoire.

Quelques minutes, c’est Giovani Castaldi qui est lui aussi monté au créneau sur ce sujet. « Toutes nos excuses pour la séquence regrettable, malheureuse et totalement déplacée dans l‘équipe du soir de ce vendredi au sujet de l’heureux événement attendu par la famille de Marquinhos Nous lui souhaitons le meilleur et surtout de profiter de ces instants si précieux », a indiqué le consultant de la chaîne L’Equipe. Pour l’instant, Bertrand Latour, auteur d’une plaisanterie douteuse, n’a pas communiqué sur ce sujet, mais nul doute que ce dimanche soir lors de l'Equipe du Soir les participants ne pourront pas faire l'économie d'évoquer ce sujet pour clore les débats.