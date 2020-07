TV : Gilles Favard riposte aux accusations de Yoann Riou

Dans : Info.

Yoann Riou a lancé un drama dimanche en disant souffrir des menaces émises à son encontre par Gilles Favard il y a trois ans. Ce dernier a répondu au journaliste.

Thierry Roland n’est plus de ce monde, mais c’est évidence, le journaliste aurait pu clairement lancer son célèbre : « Yoann Riou et Gilles Favard ne passeront pas leurs vacances ensemble ». Dimanche, dans une polémique sortie de nulle part, l’ancien candidat à Danse avec les Stars et désormais sociétaire des Grosses Têtes a fait réagir ses fans en lançant une flèche acérée entre les deux yeux de Gilles Favard, connu aussi sous le sobriquet du Spectre. Revenant à un incident intervenu en 2017 lors d’une coupure publicitaire de l’émission L’Equipe du Soir, Yoann Riou a expliqué avoir été menacé physiquement par son confrère. « Menace verbale de me faire taper sur la gueule... Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part (...) Cela faisait trois ans que je me tais et que et je souffre », a lancé le journaliste, qui n’était pas loin de dire que L’Equipe ne l’avait pas soutenu.

Régulièrement invité de ce talk-show souvent animé, Gilles Favard a répondu ce lundi à cette accusation. « J'ai eu une très mauvaise réaction épidermique il y a trois ans au cours d'une coupure publicitaire avec Yoann Riou lors d'une émission. J’ai eu des mots que je n'aurais jamais dû avoir. Je m'en suis excusé (...) J’ai été très logiquement longuement suspendu d'antenne (...) Depuis, nous ne nous sommes plus jamais parlé. Nous n'avons également plus jamais fait d'émission ensemble en plateau », a précisé, sur Ozap, Gilles Favard. A priori, cet incident avait valu 4 mois de mise à l'écart pour le Spectre.