TV : BeInSports racheté par Canal+ avant l'été ?

Dans : Info, Ligue 1, PSG.

La venue de Mediapro dans le paysage audiovisuel français va totalement changer la donne dans un an, et cela pourrait avoir des effets plus rapidement que certains le pensaient. En effet, alors que les droits de la Ligue des champions et de l'Europa League sont passés sur RMC, qui visiblement tente actuellement de les partager avec Canal+ afin d'amortir le prix payé, que Canal+ a récupéré les droits de la Premier League et que BeInSports devra se contenter de deux matches de Ligue 1 dès la saison 2020-2021, un coup de tonnerre pourrait éclater dans les prochains mois. Selon Renaud Revel, journaliste spécialisé dans les médias, Canal+ pourrait tout simplement racheter BeInSports d'ici l'été prochain.

Et sur Europe 1, il a expliqué les raisons de ce possible rachat. « La chaîne qatarie n’est pas dans une santé flamboyante. Car si le Mondial 2018 avait permis à BeInSports, pour la première fois de son histoire, de franchir la barre des 4 millions d’abonnés, le soufflet est retombé. Le groupe audiovisuel, propriété du Qatar, connaît des difficultés. Pris en étau entre Canal+, Eurosport, et les chaînes de RMC Sport, BeInSports est désormais sur le marché et prêt à être cédé au plus offrant ! Le coup de semonce est venu à l’automne dernier avec l’attribution des droits de la Ligue 1 (...) Si BeInSports a limité la casse en s’assurant une faible part de ces droits avec la diffusion de deux matches le week-end, ce n’est plus suffisant pour espérer conserver un portefeuille d’abonnés qui assure à terme la viabilité économique de cette plate-forme (...) Canal+ a engagé des discussions avec les dirigeants de BeinSports au Qatar afin d’envisager son rachat d’ici l’été prochain (...) Il discutent aussi avec Mediapro afin d’aboutir à un accord pour la distribution de la Ligue 1 », a confié Renaud Revel, qui ne voit pas la situation rester en l'état concernant les diffuseurs du football en France.