People : La mère de Neymar largue déjà Tiago Ramos

Dans : Info.

C’est le feuilleton inattendu du confinement au Brésil, et il ne cesse de surprendre, même dans un pays où les « telenovelas » (les séries de type « Les Feux de l’Amour ») font de véritables cartons d’audience.

La mère de Neymar a récemment annoncé s’être mise en couple avec un homme très jeune. Il s’agit de Tiago Ramos, grand fan de Neymar et qui le suivait le plus souvent possible. A 22 ans, le mannequin n’aura toutefois pas résisté à la mise en lumière de sa relation. Moins de deux semaines après l’officialisation de ce couple inattendu, la mère de Neymar a confié au Daily Mail avoir quitté Tiago Ramos.

Les choses qu’elle a découverte sur son amoureux lui ont fortement déplu. Nadine Goncalves, du haut de ses 52 ans, n’a pas aimé apprendre que Tiago Ramos était plutôt du genre volage, et tournait autour de l’entourage de Neymar depuis quelques temps déjà. Il aurait ainsi eu une relation avec le cuisinier personnel du joueur du PSG, mais aussi avec un acteur brésilien juste avant de se caser avec la mère de Neymar. Une vie beaucoup trop agitée pour Nadine Goncalves, qui est restée mariée au père de Neymar pendant 25 ans avant de divorcer en 2016, et qui a viré Tiago Ramos de sa résidence, ce dernier revenant donc vers sa famille.