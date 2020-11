FIFA 21 : Ibrahimovic et Bale menacent EA Sports

Zlatan Ibrahimovic et Gareth Bale ont fait part ce lundi soir de leur colère à l'encontre d'EA Sports que les deux stars accusent d'utiliser leur image sans aucune autorisation.

C'est le cauchemar des défenseurs et cela risque de le devenir de la firme EA Sports qui édite le jeu mondialement connu FIFA 21, Ibrahimovic et Bale font cause commune et passent à l'attaque. En effet, Zlatan Ibrahimovic a accusé l'éditeur de gagner de l'argent en utilisant son nom et son visage sans aucune autorisation. Dans la foulée, l'attaquant suédois de l'AC Milan s'en est également pris au syndicat FIFPRO, organisme qui représente les footballeurs de toute la planète, qu'il accuse d'avoir contribué à cet accord fait sur son dos. Dans la foulée de ce message zlatanesque, Gareth Bale a relayé ce message, qualifiant l'initiative d'Ibrahimovic « d’intéressante » et se demandant ce qu'était FIFPRO. Et les deux stars de se retrouver via le hashtag #TimeToINvestigate. Cela promet du sport dans les semaines à venir.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me