Espagne : Coup dur pour Ramos avant le Mondial

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Avant les matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et le Portugal (les 24 et 27 septembre), le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique a annoncé sa liste ce vendredi. Un moment que Sergio Ramos attendait sûrement avec impatience. Malheureusement pour le défenseur central du Paris Saint-Germain, son nom ne figure pas dans la liste. Un coup dur pour l’Espagnol qui a fait du Mondial 2022 l’un de ses principaux objectifs de la saison. A priori, cette non-convocation prouve que l’ancien Merengue ne fait pas partie des plans du sélectionneur qui lui préfère notamment Eric Garcia et Pau Torres.