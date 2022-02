Andy Delort n'a peur de rien, il drague à nouveau l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Nicolas Issner

Andy Delort n’a pas oublié l’Algérie malgré son refus de participer à la dernière Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant niçois a tenu a clarifié la situation, l’Algérie lui manque.

On avait déjà enterré la relation entre Andy Delort et le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, mais celle-ci pourrait vite se rallumer. Pour rappel, l’ancien attaquant de Montpellier avait annoncé à son arrivée à Nice vouloir se concentrer sur son nouveau club plutôt que sur la CAN et l’Algérie. De passage sur l’émission Rothen s’enflamme chez RMC, le buteur de l’OGC Nice arrivé l’été dernier contre 10 millions d’euros a révélé qu’il avait toujours les Fennecs dans un coin de la tête. « Cela m'a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J'ai toujours respecté et respecterais toujours la sélection et les Algériens. C'était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice, maintenant on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Non bien sûr, je n'ai pas fait une croix sur la sélection » a déclaré le buteur du GYM, auteur de 10 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Belmadi, le torchon brûle

🎙 "Ça m'a fait énormément de mal. Si j'ai renoncé à la sélection ? Non pas du tout"



🇩🇿 @AndyDelort9 répond à la sortie de Belmadi dans Rothen s'enflamme, qui avait qualifié de 'manque de respect' sa décision de privilégier la concurrence en club au détriment de la sélection. pic.twitter.com/oGP0YWlv3u — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 23, 2022

Très déçu par les déclarations de son numéro neuf, buteur à deux reprises en 11 sélections depuis 2019, Djamel Belmadi n’avait pas été tendre avec son joueur. « C’est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n’a pas de limites. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée » avait déclaré l’entraîneur algérien. Delort absent à cause de Nice ? En effet, dans son contrat, une clause aurait stipulé qu’en signant il n’irait pas jouer la CAN au Cameroun. Chose promise. En attendant, l’avant-centre de 30 ans espère bien-entendu être rappelé par son sélectionneur en vue du barrage de Coupe du monde face au Cameroun (25 et 29 mars). En Algérie chez les supporters c’est clair et net, on ne veut plus de Delort. Dehors ?