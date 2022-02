Alain Giresse nommé sélectionneur du Kosovo

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Agé de 69 ans, Alain Giresse a été nommé ce mercredi sélectionneur national du Kosovo. Son dernier poste était coach de la Tunisie jusqu'en 2019.

111e au classement de la FIFA, le Kosovo a décidé de confier son équipe nationale à Alain Giresse, légende vivante du football français, lequel n'avait plus de poste depuis son départ de la Tunisie il y a trois ans, suite à une CAN décevante. Mythique milieu de terrain des Bleus, de Bordeaux et de l'OM, Gigi avait ensuite opté en 1995 pour un rôle de technicien. Il a notamment dirigé Toulouse, le Paris SG et des FAR de Rabat, ainsi que les sélections nationales de Géorgie, du Gabon, du Sénégal, du Mali et de la Tunisie.