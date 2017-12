Turquie : Leonardo dément les rumeurs sur Nasri, Vainqueur et Menez

Dans : Foot Europeen.

On l'a appris ce week-end, Leonardo a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur d'Antalyaspor, où il était arrivé fin septembre. Et en Turquie, un média avait relayé les soi-disant propos de l'ancien joueur du PSG et du Milan AC, lequel aurait accusé les dirigeants d'Antalyaspor de l'avoir viré alors qu'il avait demandé une sanction contre Nasri, Vainqueur et Menez, lesquels n'auraient pas eu un comportement digne de footballeurs professionnels.

Mais via Twitter, Leonardo a balayé tout cela d'un revers de la main. « Précision: je n’ai rien dit de tel sur Nasri, Menez et Vainqueur. Je n’ai pas parlé à un média turc depuis ma démission. J’ai quitté Antalyaspor car le président allait partir, comme il l’a fait aujourd’hui », a expliqué l'ancien dirigeant parisien. Et effectivement, ce lundi, Ali Safak Oztürk, patron d'Antalyaspor, qui avait fait venir Leonardo, a annoncé son départ de la présidence du club.