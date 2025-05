Menaces de mort, amateurisme, pression, l'autre visage de la Kings League

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Arbitre de la première édition de la Kings League France, Rayan Herry a décidé de quitter le navire en cours de route face aux menaces reçues et à un manque de considération.

Inspirée du modèle espagnol lancé par Gerard Piqué, l’ancien défenseur du FC Barcelone, la Kings League se déroule à travers la France depuis quelques mois. Si en façade, tout semble rose pour cette compétition de foot nouvelle génération, la réalité ne l’est pas tellement… Et ce n’est pas Rayan Herry qui dira le contraire. Arbitre sur certains matchs de la Kings League au cours des dernières semaines, le Youtuber de 21 ans voulait se servir de cette expérience pour lancer sa carrière. Mais il a très vite déchanté et a décidé de mettre un terme à son aventure de manière prématurée.

Il faut dire que celui qui possède le pseudo RG28 estime avoir été jeté dans le grand bain sans préparation, avec des divergences entre les règles espagnoles et leur application en France. Outre ce flou réglementaire dû à un profond déficit de professionnalisme, Herry n’a pas non plus supporté le climat délétère autour de la compétition. Souvent mis sous pression, l’arbitre a reçu des insultes en ligne et même des menaces de mort après avoir écarté physiquement un joueur trop virulent lors d’un match houleux entre des équipes présidées par Adil Rami ou le streamer Domingo. Dans une autre rencontre, Rayan Herry a également été bousculé dans la zone de la VAR par un membre du staff de l’équipe 360 Nation, soutenue par Jules Koundé ou Mike Maignan. Trop c’est trop, l’arbitre a décidé de partir avant qu’il ne soit trop tard, d’autant plus que la Kings League France ne lui rapportait que très peu d’argent, à savoir 50 euros par match arbitré.

« Je craignais pour ma sécurité »

« On m’a lancé dans l’arène sans me donner les outils, je n’ai pas vraiment été formé. Je n'ai pas les clés pour maîtriser mon sujet. Quand les enjeux sont financiers et que les caméras sont braquées sur vous, l’arbitrage devient un fardeau. Je n’étais pas préparé à ça. Après un match, j'ai reçu des messages haineux parce que j'ai repoussé un joueur. Quand il y a de la médiatisation et de l'argent, il n'y a pas de divertissement, surtout quand vous êtes arbitres. Je craignais pour ma sécurité. On me traite comme un professionnel, sans les moyens ni le respect qui vont avec. Je gagne plus en arbitrant en Régional 3. On ne bâtit pas une compétition saine sur des fondations aussi fragiles », a lancé Rayan Herry sur sa chaîne Youtube. Suite à ces plaintes, les responsables de la Kings League France ont décidé de renforcer la formation des arbitres et mieux encadrer les règles avec notamment l’arrivée d’un arbitre chevronné pour superviser l’arbitrage, avec l’implication d’Ali Djedid, officiel de Ligue 2.