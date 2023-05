Mourinho, un geste choquant pour fuire au PSG ‍?

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

La Roma et José Mourinho ont vécu un mauvais samedi à Florence. Battu 2-1, le club romain a dit adieu à la C1 via le championnat. Son entraîneur portugais a pris un carton jaune qui le prive du dernier match de Serie A. Les médias italiens crient à l'erreur volontaire.

L'AS Roma mise tout sur sa finale de Ligue Europa de mercredi. Son déplacement à la Fiorentina samedi l'a montré une fois de plus. Battus 2-1 par la Viola, les Rossoneri ont dit adieu au top 4. C'est une fin de saison bien difficile pour eux en Serie A, puisque cette défaite porte leur bilan à sept matchs sans succès sur la scène nationale. Pour jouer la Ligue des champions, José Mourinho et ses hommes misent tout sur la finale de Budapest contre Séville. Dans ce contexte, on aurait pu s'attendre à une certaine indulgence de la presse italienne. Cependant, c'est raté.

Mourinho esquive ses adieux, la théorie est lancée

José Mourinho est sous le feu des critiques pour cette fin de saison bâclée. Son possible départ au PSG est ressorti comme principale cause des mauvais résultats romains. La tête ailleurs et l'envie ailleurs. En Italie, on met déjà le Portugais dans le train pour Paris au vu de ses attitudes. Dernier exemple en tête, contre la Fiorentina samedi. L'entraîneur de la Roma a écopé d'un carton jaune en fin de match, occasionnant sa suspension pour le dernier match de championnat contre la Spezia à domicile.

Jose Mourinho suspended for Roma’s final Serie A game of the season https://t.co/mp6tILjI1I — RomaPress (@ASRomaPress) May 27, 2023

Tout sauf un hasard selon le journal La Repubblica. Celui-ci indique que Mourinho ne pouvait ignorer la menace de suspension qui pesait sur lui. On y voit un signe supplémentaire du départ précipité du « Special One ». En prenant cet avertissement, cela lui permet de « faire l'impasse » sur le match de la Spezia, d'éviter de faire ses adieux au public romain et de se tourner plus rapidement vers sa nouvelle aventure. Cet épisode combiné à la mauvaise série romaine tend à démontrer selon le média italien que le divorce est consommé entre Mourinho et son groupe. Reste quand même à gagner la C3 mercredi pour donner une tonalité positive à cette fin de saison et cette probable fin de collaboration.