Les matchs de seconde zone, Cristiano Ronaldo en a marre

Du haut de ses 34 ans, Cristiano Ronaldo affiche ses premiers signes de fatigue. Préservé par Maurizio Sarri pour le déplacement de la Juventus Turin à Lecce samedi (1-1), l’attaquant portugais n’a visiblement plus le même appétit qu’auparavant. La preuve, dans une interview accordée à France Football, l’ex-buteur du Real Madrid a clairement affiché une lassitude en indiquant notamment que s’il le pouvait, il ne disputerait plus que les grands matchs de Ligue des Champions et les rencontres internationales avec le Portugal. De plus, CR7 commence à afficher un certain ras-le-bol devant les sacrifices exigées par son métier et son exigence du haut niveau.

« Je vais vous dire : si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerais que des matches importants. Ceux de l’équipe nationale et de la Ligue des champions. C’est ce genre de rencontres qui me motivent, celles avec un enjeu, un environnement difficile, une pression. Après, il faut être pro et être performant tous les jours pour faire honneur à votre famille et au club que vous représentez et qui vous paie pour ça. Donc, il faut toujours donner le meilleur. Ça fait quinze ans que je fais des sacrifices, que je me consacre à ma carrière. Après, j’apprécierai ce que j’ai fait, mais davantage ce que je ferai : profiter de mes amis, de ma famille, voir mes enfants grandir et étudier. Goûter au moment présent. Transmettre mon expérience de la vie. Mais pas tout de suite, je crois que je peux encore donner pas mal » a indiqué Cristiano Ronaldo, qui rêve de chasser encore quelques records avant de mettre un terme à sa carrière.