Ita : Un clash Sarri-CR9, Cristiano Ronaldo sort vainqueur

Dans : Serie A.

De retour à la compétition dans une excellente condition physique, Cristiano Ronaldo est passé à côté de ses deux premiers matchs depuis la reprise. Des performances sans doute liées à son utilisation.

Reprise difficile pour la Juventus Turin. Alors qu’elle espérait relancer sa saison en soulevant un trophée, la Vieille Dame a fini par s’incliner en finale de la Coupe d’Italie contre Naples (0-0, 4-2 t.a.b.). Une défaite plutôt logique pour des Bianconeri déjà décevants quelques jours plus tôt, lors de la demi-finale retour face au Milan AC (0-0). L’entraîneur Maurizio Sarri pensait pourtant aligner le bon trio avec Paulo Dybala, Douglas Costa et Cristiano Ronaldo. Mais le choix fort du technicien n’a pas payé. Et pour cause, le coach de la Juve s’est opposé à son attaquant portugais en s’obstinant à l’aligner en pointe.

On le sait, l’ancien joueur du Real Madrid a toujours préféré le côté gauche pour avoir plus de liberté dans ses mouvements. Et surtout pour se retrouver face au jeu. CR7 a donc insisté auprès de son entraîneur pour éviter de jouer dans l’axe, d’où l’ambiance tendue décrite par La Gazzetta dello Sport. Résultat, au vu des deux rencontres durant lesquelles la Juve est restée muette, Cristiano Ronaldo avait visiblement raison. Autant dire qu’on pourrait vite le retrouver sur son couloir fétiche lors des prochains matchs. Et de son côté, Sarri s’enfonce encore un peu plus dans son siège éjectable…