Ita : Mario Balotelli a pété les plombs en Série A !

Samedi soir, Brescia se déplaçait sur la pelouse du Genoa, équipe désormais entraînée par Thiago Motta.

Titulaire à la pointe de l’attaque du promu, Mario Balotelli n’a pas marqué. Peu influent sur le jeu de son équipe, il a même été remplacé à la 72e minute de jeu par Alfredo Donnarumma. Une décision que l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille n’a absolument pas acceptée. La preuve, sa frustration l’a poussé à violemment frapper dans un appareil photo, lequel se trouvait au bord de la pelouse. Sans surprise, l’appareil a été cassé et ce dimanche, son propriétaire, le photographe professionnel Massimo Lovati, réclame des comptes au club de Brescia.

« Quand Balotelli a été appelé sur le banc, il s’est servi de l’appareil photo comme d’un ballon de football et l’a frappé contre les panneaux publicitaires. Le ramasseur de balles qui l’a vu m’a immédiatement averti pour m’expliquer ce qui s’était passé. J’ai constaté que l’appareil et l’objectif étaient visiblement endommagés (le boîtier s’est cassé) et qu’ils ne fonctionnaient plus. A la fin de la rencontre, j’ai parlé avec le Directeur du Football de Brescia et je lui ai montré l’appareil photo et l’objectif endommagés. Je lui ai dit que la semaine prochaine, j’apporterai tout au centre Canon agréé de Milan pour vérifier les dommages et quantifier le coût des réparations ou du remplacement, tant pour l’appareil, le booster que l’objectif. Ce sont des outils fragiles qui ne doivent pas être frappés avec un pied. Il faut du respect pour les gens qui travaillent et pour leurs outils » a pesté le journaliste sur Instagram, qui gardera un sale souvenir de ce Genoa-Brescia. Cela faisait bien longtemps que Mario Balotelli n’avait pas pété les plombs…