Ita : Lukaku regarde Messi et Ronaldo dans les yeux

Dans : Serie A.

Encore une fois brillant face à la Lazio dimanche soir, Romelu Lukaku affiche des statistiques tout simplement monstrueuses.

Après un flop à Manchester United, Romelu Lukaku choisissait en 2019 l'Inter Milan pour rebondir. Un choix qui s'est avéré plus que payant. Avec le club italien, l'attaquant renaît. Désiré plus que tout par Antonio Conte depuis plusieurs saisons, le Belge s'est immédiatement imposé comme l'élément clé de son entraîneur. Pour sa première année sous le maillot intériste, il a inscrit 25 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, formant un duo redoutable avec Lautaro Martínez. Malgré tout, ses buts n'ont pas permis à son équipe de ramener un titre. Deuxième de Serie A derrière la Juve, l'Inter avait également échoué en finale de l'Europa League face au FC Séville, malgré un but de Lukaku. Bien déterminé à gagner des titres, le Belge est revenu encore plus fort cette saison.

Dans un match qui comptait pour la course au titre, le joueur de 27 ans a tout simplement détruit la Lazio dimanche soir. Auteur d'un doublé, il s'est également fait remarquer d'une action de grande classe : une course de plusieurs dizaines de mètres alliant vitesse et puissance, ponctuée d'une passe décisive pour son compère d'attaque. Une victoire qui permet à l'Inter Milan de s'installer aux commandes du championnat italien. Les statistiques de l'international belge révélées par CalcioMercato sont affolantes. Le Diable Rouge a marqué son 300e but (club + sélection nationale). À son âge (27 ans), seuls deux joueurs ont fait mieux : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec qui il partage également la place de meilleur buteur de Serie A avec 16 réalisations.