Ita : L'Atalanta pleure le décès du jeune Willy Ta Bi

Dans un communiqué publié ce mardi, l’Atalanta Bergame a annoncé le décès de son joueur Willy Ta Bi (21 ans).

« Nous pleurons le décès prématuré de notre joueur et Champion U19 d'Italie Willi Braciano Ta Bi et partageons le chagrin de sa famille et de ses proches. Repose en paix, Willy » annonce l’Atalanta Bergame à 24 heures de son match de Ligue des Champions face au Real Madrid. International U20 ivoirien et annoncé comme un grand espoir du club, Willy Ta Bi souffrait d’un cancer.