Ita : Cristiano Ronaldo se retrouve dans la polémique Pelé

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo a signé un doublé avec la Juventus pour la reprise de la Serie A. CR7 est toujours aussi impressionnant et efficace.

Pour son premier match de l’année 2021, la Juventus a étrillé l’Udinese (4-1), avec déjà un doublé signé Cristiano Ronaldo, lequel avait ouvert le bal dès la 31e minute. Avec ces deux buts supplémentaires, CR7 a atteint la barre des 758 buts en carrière, soit un de plus que le roi Pelé. Et même si la star portugaise a désormais 35 ans, on ne voit pas comment les 805 buts de Josef Bican, performance réalisée entre 1931 et 1955, pourront tenir. Car depuis ses débuts chez les professionnels, l’attaquant de la Juventus aligne des statistiques stratosphériques, avec au moins 20 buts par an avec son club et le Portugal depuis 15 ans. Et ce début 2021 fracassant sous le maillot du club turinois va probablement permettre à CR7 d’enchaîner une 16e année de suite.

Même s’il a dépassé d’un but Pelé, Cristiano Ronaldo se retrouve, comme Lionel Messi, au milieu d’une polémique initiée par le club historique du dieu brésilien du football. Le Santos FC rappelle en effet que les statistiques ne tiennent pas compte des 448 buts inscrits par Pelé lors des matchs amicaux joués avec ses différents clubs et avec le Brésil, et que finalement le Roi a marqué 1091. Une barre cette fois totalement infranchissable pour CR7, sauf à prendre sa retraite sportive à 50 ans. Quoi qu'il en soit, la Juventus ne se plaindra pas d'avoir un joueur aussi efficace que Cristiano Ronaldo, ce dernier tuant toutes les polémiques sur la nécessité de le transférer pour des raisons budgétaires. Sans le joueur portugais, la Vieille Dame ne ferait plus peur à grand monde en Serie A, et encore moins en Europe.