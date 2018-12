Cristiano Ronaldo accablé par son propre témoignage dans l'affaire de viol ?

Dans : Serie A.

Les choses semblaient s'êtres calmés dans l'affaire de viol supposé commis par Cristiano Ronaldo en juin 2009 à Las Vegas. L'armada d'avocats et de communicants recrutée par CR7 avait réussi à atténuer les effets des révélations faites par le Spiegel, qui avait dévoilé ce dossier. Mais le média allemand en a remis une couche et cette fois les révélations sont encore plus gênantes pour la star portugaise de la Juventus. En effet, le Spiegel a montré qu'à l'été 2009, Cristiano Ronaldo avait apporté des réponses très claires à ses avocats portugais concernant la relation qu'il avait eue avec cette jeune américaine rencontré à Las Vegas, mais que ces derniers avaient modifié largement les réponses de CR7 dans la version envoyée aux avocats américains.

Et dans la version originale, Cristiano Ronaldo admet que la jeune femme lui avait dit plusieurs fois qu'elle refusait une relation sexuelle, CR7 admettant même s'être excusé après avoir eu cette relation. Dans la nouvelle version transmises aux Etats-Unis, le joueur de la Juventus affirme que l'accusatrice n'a jamais appelé à l'aide, ne s'est pas plainte et Cristiano Ronaldo ne parle plus d'une excuse de sa part. Le Spiegel démontre également que la version de septembre n'est pas un fake, puisque des mails entre les avocats de CR7 en parlent justement en raison des soucis que cela pourrait provoquer dans leur position défensive. Le temps se gâte pour Cristiano Ronaldo...