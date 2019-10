Après le PSG, un club italien veut lancer le coach Thiago Motta

Dans : Serie A, PSG.

Libre après son départ du Paris Saint-Germain, Thiago Motta envisage de revenir un jour.

L’Italo-Brésilien l’a récemment répété, après avoir dirigé les U19, son rêve est d’entraîner l’équipe première du club francilien. Mais pour le moment, l’ancien milieu du PSG assure qu’il ne représente pas une menace pour l’actuel coach Thomas Tuchel. Et pour cause, Thiago Motta doit gagner en expérience et remplir son CV avant de prétendre à un tel poste. Justement, une première expérience au haut niveau pourrait bientôt lui tendre les bras.

D’après le Corriere dello Sport, le Genoa penserait au jeune technicien en cas de changement d’entraîneur. Même s’il dément publiquement, le président Enrique Preziosi envisagerait de licencier son coach Aurelio Andreazzoli, qui reste sur quatre matchs sans victoire en championnat, dont la déroute contre la Lazio Rome (4-0) dimanche. La venue du Milan AC samedi pourrait donc être décisive pour l’actuel 18e de Serie A, que l’entraîneur Gennaro Gattuso aurait recalé, laissant peut-être le champ libre à Thiago Motta.