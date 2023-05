Vinicius : Le Bernabeu va répondre aux racistes

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Victime d'insultes racistes lors du dernier match du Real Madrid contre Valence, Vinicius Junior a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités du football ainsi que de son club. Vinicius sera une nouvelle fois soutenu et acclamé lors du prochain match au Santiago Bernabeu.

Ciblé par des supporters de Valence lors du dernier déplacement du Real Madrid en Liga, Vinicus Junior a pris la parole et n'a pas hésité à s'en prendre à Javier Tebas, président du championnat espagnol. Le Brésilien estime que Tebas ne fait pas assez pour bannir les actes racistes dans le football. Depuis son arrivée en Espagne, le joueur de 22 ans a souvent été pris pour cible des supporters adverses. S'il a été soutenu par de nombreuses personnalités du football dont son pays natal le Brésil ou même le président de la fédération espagnole de football, Vinicius Junior attend de réelles mesures de la part de la Liga. En attendant, le Bernabeu se prépare à lui rendre un vibrant hommage, en guise de soutien de tout un club.

Le Santiago Bernabeu prépare un hommage à Vinicius

Selon les informations du journal AS, le public madrilène du Santiago Bernabeu va brandir une banderole contre le racisme lors du match Real Madrid - Rayo Vallecano, mercredi 24 mai, à l'occasion de la 36e journée de la Liga. Vinicius Junior qui réalise une saison très aboutie sur un plan personnel avec 23 buts inscrits et 21 passes décisives délivrées, recevra également un hommage du stade qui va scander son nom à la 20e minute, pour rappeler son numéro de maillot et surtout pour lui témoigner son soutien. La police espagnole a également annoncé avoir arrêté 4 personnes qui ont suspendu une poupée à l'effigie de Vinicius près de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid ainsi que 3 supporters de Valence qui ont eu un comportement raciste envers l'ancien joueur de Flamengo à Mestalla. L'international brésilien (21 sélections) espère qu'il sera enfin entendu par le football espagnol pour bannir ces actes de stades.