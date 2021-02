Real : Zidane et la Juventus, contact établi ?

Dans : Liga.

En ce mois de février, deux monuments du football européen ne sont pas au top de leur forme, la Juventus Turin et le Real Madrid.

Champions en titre, la Vieille Dame et les Merengue ne sont pas leaders de leur championnat à quatre mois du terme de la saison. En ballotage défavorable en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Porto, la Juventus Turin est réellement dans une situation délicate. En cas d’élimination précoce sur la scène européenne, Andrea Pirlo pourrait se retrouver très vite menacé. En parallèle, Zinedine Zidane n’est pas non plus certain de garder son poste au-delà de la saison en cours, ce qui a donné une brillante idée aux dirigeants de la Juventus Turin, selon les informations obtenues par Diario Gol.

Le média croit savoir qu’un premier contact a été établi entre la direction de la Juventus Turin et Zinedine Zidane dans l’optique de la saison prochaine, dans le cas où le Français serait remercié par le Real Madrid. Pour l’heure, il n’y a évidemment aucune négociation concrète entre Zinedine Zidane et le champion d’Italie en titre, mais Pavel Nedved et Andrea Agnelli tenaient à faire part de leur intérêt à l’ancien n°10 de l’Equipe de France. Reste maintenant à voir comment le Real Madrid et la Juventus Turin termineront leurs saisons respectives, mal embarquées pour le moment mais qui ont encore des titres à aller chercher. Ce qui sauverait probablement les postes de Zinedine Zidane au Real Madrid et d’Andrea Pirlo, très balloté dès sa première saison sur le banc de la Juventus Turin…