Real : Mbappé, Ronaldo ou Haaland ? Zidane vote Benzema !

Dans : Liga.

Mardi soir, Karim Benzema a encore porté le Real Madrid sur ses épaules face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (3-1).

Auteur d’un but et d’une prestation très aboutie dans le jeu, Karim Benzema confirme que rien ne lui résiste au Real Madrid depuis un long moment désormais. L’attaquant français a la confiance de Zinedine Zidane et parvient à réaliser des choses incroyables sur le terrain que ce soit dans la finition ou dans sa faculté à faire briller ses compères à l’instar de Vinicius, qui a beaucoup profité des déviations de Karim Benzema contre l’Atalanta Bergame mardi soir. Au micro de RMC, Zinedine Zidane a rendu un vibrant hommage à l’ancien Lyonnais.

Zidane juge Benzema « exceptionnel »

« Benzema, Modric et Ramos, ce ne sont pas des papys. Ils ont toujours envie de montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils sont bons. Modric, sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'il a 35 ans. C'est pareil pour tout le monde. Benzema ? Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Sans parler du but, c'est surtout dans le jeu qu'il est exceptionnel. Pas beaucoup de joueurs sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer les autres et surtout de ne pas perdre le ballon » a livré Zinedine Zidane.

Relancé sur le mercato du Real, l’entraîneur tricolore a rapidement coupé court lorsque les noms de Kylian Mbappé, de Cristiano Ronaldo ou encore d’Erling Haaland lui ont été chuchotés à l’oreille. « Pour le moment, on a Karim Benzema. Et on profite de Karim Benzema ». Une belle manière de rendre hommage à l’attaquant du Real Madrid, sous contrat avec les Merengue jusqu’en 2022 et qui attend un signe de sa direction pour prolonger. Au vu de son niveau stratosphérique, cela ne devrait plus tarder.