Pochettino viré par le PSG, il ne s'en remet pas

Par Corentin Facy

Après deux ans à la tête du PSG, Mauricio Pochettino a été remercié par le club de la capitale, qui a nommé Christophe Galtier à sa place cet été.

Malgré un titre de champion de France au mois de mai, Mauricio Pochettino n’a pas marqué les esprits au Paris Saint-Germain. Et pour cause, les supporters parisiens ainsi que les observateurs attendaient beaucoup plus de l’ancien manager de Tottenham, qui a été remercié cet été par sa direction, laquelle a choisi de nommer Christophe Galtier à sa place. Encore sous contrat, Mauricio Pochettino a encaissé un joli chèque en guise de dédommagement. Il est maintenant libre de s’engager dans le club de son choix et selon les informations d’Estadio Deportivo, les dirigeants du FC Séville songent à l’entraîneur argentin afin de prendre la succession de Julen Lopetegui, sur la sellette après le début de saison cataclysmique du club andalou, actuellement 16e de Liga.

Pochettino épuisé par son aventure au PSG ?

Plus menacé que jamais, Julen Lopetegui n’est plus en odeur de sainteté à Séville, où il était pourtant adulé il y a encore quelques mois. Afin de combler un potentiel licenciement de l’ex-sélectionneur de l’Espagne, les dirigeants du FC Séville ont directement contacté Mauricio Pochettino afin de lui faire part de leur intérêt. Pour l’heure, la piste n’est toutefois pas brûlante. En effet, Mauricio Pochettino n’est pas dans l’optique de reprendre un club immédiatement. Le média andalou explique au contraire que l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, éreinté après deux ans à la tête du PSG, est plutôt dans l’optique de profiter d’une année sabbatique avant de reprendre un club l’été prochain. Autant dire que pour le FC Séville, il va certainement falloir trouver une solution de rechange même si sur le papier, l’idée menant à Mauricio Pochettino était plutôt bonne. A priori, l’Argentin ne sera donc pas le successeur de Julen Lopetegui en Andalousie…