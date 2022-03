Officiel : Spotify s'offre le maillot du Barça et le Camp Nou !

Le géant du streaming musical Spotify arrive dans le football avec fracas et investit au FC Barcelone.

La nouvelle est venue du FC Barcelone ce mardi soir. Dans un communiqué, le club blaugrana indique avoir trouvé un accord de sponsoring avec Spotify. Le géant suédois du streaming musical apparaîtra sur le maillot du Barça masculin, féminin, en matches ou à l'entraînement pendant les quatre prochaines saisons. Spotify versera 70 millions d'euros par an pour cela mais aussi pour le naming du Camp Nou qui va devenir le Camp Nou Spotify dans un futur proche. Un changement majeur pour les socios mais des revenus qui soulagent le club en grande difficulté financière.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟