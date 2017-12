Liga : Messi a humilié le Real et Cristiano Ronaldo en marchant

Dans : Liga.

Samedi après-midi, le FC Barcelone a infligé une lourde défaite au Real Madrid sur la pelouse de Santiago Bernabeu (0-3).

Au cours de cette rencontre, Lionel Messi a une nouvelle fois été décisif en inscrivant un but sur pénalty et en délivrant une passe décisive (en chaussettes) à Aleix Vidal dans les dernières minutes du match. Autant dire que la pilule a du mal à passer pour les supporters du Real Madrid, qui n’apprécient guère d’être humiliés par l’international argentin. Et ce ne sont pas les révélations du Periodico qui vont aider les fans du Real à digérer l’humiliation du 23 décembre.

En effet, le média espagnol révèle d’incroyables statistiques de Lionel Messi face au Real Madrid. Incroyable mais vrai, le n°10 du Barça a passé plus de 80 % du temps à marcher face aux partenaires de Karim Benzema (83 % précisément). Autre statistique à peine croyable : « La Pulga » n’a sprinté que 1% du temps, atteignant par ailleurs une vitesse maximum de 33.5 km/h. Suffisant pour balayer le Real Madrid d’un revers d’une main. Zizou appréciera…