Dans : Liga, Mercato.

Le Real Madrid est actuellement à Miami où les Merengue s'apprêtent à défier Manchester United en match de préparation. A cette occasion, Julen Lopetegui a été interrogé sur son effectif, lequel a désormais perdu sa star incontestable, Cristiano Ronaldo. Le nouvel entraîneur du Real Madrid a notamment répondu à une question sur Karim Benzema et Gareth Bale, appelés à faire oublier CR7 cette saison.

Et le technicien espagnol a dit tout le bien qu'il pensait du joueur français et de son homologue gallois. « Karim Benzema et Gareth Bale travaillent de manière extraordinaire, avec enthousiasme et excitation avant le début de cette saison. C’est une excellente opportunité de réinventer l’équipe et de renforcer le collectif. Il faut être clair dans ce que nous voulons. Nous avons de grandes individualités avec lesquelles nous allons essayer de faire une grande équipe, a confié Julen Lopetegui, qui relativise la légèreté de son effectif. Nous attendons encore 6 excellentes recrues : Ramos, Varane, Modric, Kovacic, Marcelo et Casemiro. Nous sommes ravis du groupe actuel et convaincus que nous allons lutter pour l’ensemble de nos objectifs. Nous voulons être une grande équipe sur le terrain. Si personne ne vient ou que personne ne part, je serai un entraîneur heureux. »