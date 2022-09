La surprise Pochettino, il attend un appel de Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Limogé par le PSG l'été dernier, Mauricio Pochettino est toujours à la recherche d'un nouveau défi. Son nom revient avec insistance du côté de l'Atlético Madrid.

Mauricio Pochettino n'a pas forcément connu l'expérience souhaitée au PSG. L'Argentin n'aura jamais su mettre sa patte dans le collectif francilien. Il a laissé un goût très amer aux fans du PSG, lassés par le jeu proposé par le club de la capitale. Malgré son flop à Paris, Pochettino garde une très belle cote sur le marché des transferts. Pas mal de clubs sont intéressés. C'est notamment le cas du FC Séville. Mais l'Argentin n'est apparemment pas emballé pour prendre la suite de Julen Lopetegui. Il aurait en revanche plus de motivation à l'idée de devenir le prochain coach de l'Atlético Madrid.

Pochettino, un avenir tout tracé à Madrid ?

C'est du moins ce qu'annonce Todo Fichajes, qui croit savoir que Pochettino est intéressé à l'idée de redorer le blason des Colchoneros, en perte de vitesse depuis quelque temps déjà. Et pour entrainer l'Atlético, Pochetttino est prêt à faire quelques sacrifices, comme attendre l'été prochain. Si les Madrilènes ne parvenaient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, une clause pourrait être enclenchée, à savoir une rupture de contrat entre le club et Diego Simeone. S'il garde une belle image auprès des fans, El Cholo convainc de moins en moins sa direction, qui est prête à lancer une nouvelle ère. Battu par le Real Madrid ce week-end, l'Atlético est actuellement 7ème de Liga, à 8 points du Real Madrid, 1er. La direction madrilène a déjà rencontré Pochettino à plusieurs reprises pour aborder une arrivée de l'Argentin dans les prochains mois. Reste à savoir si cela se fera en cours de saison ou l'été prochain. Outre le FC Séville et l'Atlético Madrid, la Juve et le Bayern gardant un oeil sur Pochettino. Mais comme rappelé plus haut, l'ancien du PSG fait des Colchoneros sa priorité absolue.