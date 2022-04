L’appel du Barça, Meunier ne s’en remet pas

Convoité par le FC Barcelone cet hiver, Thomas Meunier se voyait déjà porter le maillot blaugrana. Malheureusement pour lui, le Borussia Dortmund s’est opposé à son départ. Un épisode dont le latéral droit a du mal à se remettre.

La rumeur avait peut-être amusé certains supporters du Paris Saint-Germain. Et pourtant, le FC Barcelone s’est bel et bien intéressé à Thomas Meunier en janvier dernier. Le club catalan avait entamé de réelles démarches pour recruter le latéral droit du Borussia Dortmund. « Cela aurait pu se faire », a raconté l’ancien Parisien au média Het Laastse Nieuws. Lui qui était évidemment emballé à l’idée de devenir un Blaugrana. Encore fallait-il obtenir un bon de sortie de la part de ses dirigeants.

The decision has been made. Come on Belgium 🇧🇪 @FIFAWorldCup @RoyalBelgianFA #TOTOUTARD #TOUSENSEMBLE pic.twitter.com/gaaiB0nAeU