Karim Benzema va virer Thierry Henry

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Karim Benzema n'a pas souffert de son échec dans la course au Ballon d'Or, car depuis l'attaquant français du Real Madrid enchaîne les buts.

Là où certains auraient pris un énorme coup au moral, Karim Benzema a répondu de la plus belle des façons à sa quatrième place dans la course au Ballon d’Or 2021, laquelle avait été durement ressentie par ceux qui soutiennent l’attaquant français du Real Madrid. Loin de déprimer, KB9 a depuis marqué but sur but, et mercredi soir, il a presque scellé le destin du Championnat d’Espagne en marquant un doublé qui a permis aux Merengue de s’imposer 2 à 1 en déplacement à San Mamés contre Bilbao. La formation de Carlo Ancelotti compte désormais 8 points d’avance sur son dauphin, le FC Séville, et 18 sur son rival de toujours, le FC Barcelone, qui a toutefois un match en moins. Et Karim Benzema est pour beaucoup dans cette excellente forme du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Pour preuve, les statistiques incroyables du joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

Karim Benzema fait trembler Thierry Henry

Cette année 2021, et alors que Karim Benzema a fêté le 19 décembre dernier ses 34 ans, est la plus aboutie pour l’international tricolore, qui a inscrit 47 buts, dont 38 avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Mieux encore, KB9 en est désormais à 401 buts depuis le début de sa carrière professionnelle, et Thierry Henry, qui avait fixé le curseur à 411 buts pour un attaquant français, sait déjà que Benzema va le déloger de cette position de meilleur buteur de l'histoire du football tricolore. Une sacrée performance pour un sacré buteur, ce que Carlo Ancelotti ne masque pas.« Ce que je pense de Karim Benzema ? Quel attaquant, quel capitaine, grand joueur, quel grand homme et quelle humilité », s’est enthousiasmé l’entraîneur italien qui a eu sous ses ordres un paquet de grands joueurs. Le public de San Mamés ne s'y est d'ailleurs pas trompé en applaudissant avec respect Karim Benzema lorsqu'il a cédé sa place à l'ultime minute du match.