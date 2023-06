Karim Benzema s'en va, une ville entière en dépression

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Ce mardi 6 juin est un jour particulier puisqu'après 14 années passées au Real Madrid, Karim Benzema quitte le club de la Maison Blanche. Un jour triste pour les supporters mais également pour Florentino Pérez, très touché par le départ de sa légende.

Le Real Madrid avait déjà annoncé la nouvelle il y a quelques jours, lorsque KB9 a disputé son dernier match sous les couleurs des Merengues contre l'Athletic Bilbao pour un dernier but. Florentino Pérez a ainsi décidé d'organiser une cérémonie pour dire adieu à la légende du club, à l'instar de Marcelo ou de Sergio Ramos qui ont récemment quitté le Real Madrid. Le président espagnol a été particulièrement touché par le départ d'un joueur qu'il est allé chercher alors qu'il n'avait que 20 ans et qu'il évoluait à l'OL. Florentino Pérez a rendu un vibrant hommage à Karim Benzema qu'il considère aujourd'hui comme une immense légende du Real Madrid.

Le Real Madrid remercie sa légende à tout jamais

« Depuis l'annonce de l'adieu de Karim, j'ai vu un énorme sentiment de tristesse chez les madridistas et les fans de football qui ont été enthousiasmés par la magie d'un footballeur comme Karim. Cher Karim, tu es devenu l'un des meilleurs de l'histoire. Cher capitaine, nous sommes tous très fiers de toi. Tu es arrivé très jeune et tu es devenu un symbole et l'une de nos grandes légendes. Tu as représenté les meilleures valeurs du Real Madrid. Tu as gagné le droit de choisir ta destination » a déclaré le président du Real Madrid qui a remercié Karim Benzema, deuxième meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur et joueur le plus titré des Merengues. Florentino Pérez laisse le choix au Français de poursuivre son aventure où il le souhaite alors que l'attaquant possédait encore une année de contrat avec le club de la capitale espagnole. Une page d'histoire se tourne au Real Madrid.