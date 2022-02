Karim Benzema face au PSG ? Madrid ne tremble plus trop

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Absent depuis un peu plus d'une semaine en raison d'une blessure, Karim Benzema inquiète le Real Madrid, même si les Merengue comptent sur lui contre le PSG.

Carlo Ancelotti a été rassuré par la victoire de son équipe contre Grenade, dimanche soir en Liga, mais l’entraîneur italien est bien conscient que pour le rendez-vous du mardi 15 février face au PSG en Ligue des champions il a besoin de Karim Benzema. Absent depuis un peu plus d’une semaine, l’attaquant français a un souci aux ischio-jambiers et son absence a déjà coûté une élimination en Coupe du Roi à Madrid. Compte tenu de l’importance prise par KB9 dans l’effectif du Real Madrid, Ancelotti ne masquait pas qu’il attendait avec impatience le retour de l’ensemble de son effectif afin de préparer au mieux le déplacement au Parc des Princes. « Je pense que la semaine est très importante pour nous. Nous n'avons pas abordé ce match à cent pour cent. Aujourd'hui, nous avions six forfaits, dont Karim Benzema, et d'ici la semaine prochaine, j'espère tous les récupérer », a reconnu l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid dépendant de Benzema cette saison

Les supporters du Real Madrid sont légitimement inquiets en l’absence de l’ancien Lyonnais, tellement souvent décisif ces derniers mois. Et selon RMC, les doutes sur la présence de Karim Benzema contre le PSG devraient être levés sans aucun problème dans les jours qui viennent. « Selon une source du club jointe par RMC Sport, le retour de l’attaquant français à l’entraînement est espéré cette semaine », précise le média qui confirme les propos de Carlo Ancelotti. Il est vrai que cette saison, l'attaquant de Madrid et de l'équipe de France a marqué 24 buts toutes compétitions confondues, de quoi montrer son importance.