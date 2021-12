Griezmann n'est pas là, le Barça vire le Père Noel !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Toujours englué dans une situation financière difficile, le FC Barcelone compte chacun de ses euros afin de réduire sa dette et redevenir compétitif sur le terrain. Les Blaugranas doivent notamment se restreindre pendant les fêtes et dire adieu aux beaux cadeaux.

Le FC Barcelone est un club aux fins de mois très difficiles depuis cet été. La révélation de ses pertes annuelles et surtout du montant de sa dette ont même laissé craindre une possible faillite du club. Si finalement le Barça est toujours sur pieds, il a du sérieusement se serrer la ceinture quitte à se séparer de l'enfant du club Lionel Messi, parti au PSG. En difficulté sportive, le Barça doit donc revenir sur le devant de la scène tout en étant exsangue financièrement. Dans ce contexte, toute dépense est bien surveillée, les inutiles étant déjà éliminées. C'est ainsi que les fêtes de Noël de ses joueurs seront beaucoup moins fastueuses.

Bartomeu et Griezmann, les Pères Noel du Barça sont partis

En effet, sous le mandat du précédent président Josep Maria Bartomeu, le Barça offrait de beaux cadeaux à ses joueurs à cette période de l'année. Grâce à un sponsor du club dédié à la haute technologie, l'effectif barcelonais recevait des smartphones et des tablettes de dernière génération. Une initiative que Bartomeu ne manquait jamais de signaler chaque année lors de son mandat. La seule exception notable reste l'année dernière puisque nous étions dans une période électorale au sein du club. Le président Bartomeu remettait son poste en jeu face à Joan Laporta et n'avait pas pu continuer son habituel cérémonial de fin d'année. Toutefois, Antoine Griezmann s'était substitué à son président et avait offert à ses équipiers des portefeuilles de luxe français personnalisé pour chacun d'entre eux. Mais, Griezmann parti et surtout avec Joan Laporta aux commandes, il n'y aura pas de high-tech au pied du sapin blaugrana. Exclusivement réservé à la réduction de la dette du club, le budget est économisé et ne servira plus pour Noël. Le seul cadeau que le président compte offrir à ses joueurs sera celui de bâtir le meilleur effectif possible au prochain mercato.