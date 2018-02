FCB : Neymar au PSG, le Barça dit 222 millions de fois merci !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Plus de six mois après le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, Marc-André Ter Stegen estime que le Barça est... plus fort sans l'attaquant brésilien.

Le départ de Neymar pour 222 millions d'euros au PSG a été vécu comme un véritable cataclysme du côté de Barcelone durant l'été dernier. Mais au final, cette fuite de la star montante du football mondial a peut-être été un bien pour un mal, puisque sous les ordres d'Ernesto Valverde, le club blaugrana réalise une très belle saison. Avant d'affronter Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions, le FCB se dirige tout droit vers le titre en Liga, avec sept points d'avance sur l'Atletico après 24 journées, et jouera la finale de la Coupe du Roi contre Séville en avril prochain. Une performance globale que le Barça doit en partie... au départ de Neymar, selon Ter Stegen.

« Les qualités de Neymar, on ne peut pas les expliquer... Il était très important pour nous, en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'être humain. Maintenant, tout le monde doit comprendre qu'il est parti car il voulait peut-être gagner autre chose. Cette décision lui appartient, mais au final, nous avons dû compenser, et ce n'est pas facile car il nous apportait beaucoup. Mais ça nous a rendu plus forts, et nous avons désormais une équipe très, très forte. Nous avons de nouveaux joueurs qui rendent l'équipe encore plus forte, et j'espère qu'ils se sentent bien et à l'aise », a balancé, au micro d'ESPN, le gardien allemand, qui estime donc que le Barça n'a pas forcément perdu au change en recrutant Dembele et Coutinho en remplacement de Neymar. L'avenir se chargera de donner une réponse définitive...