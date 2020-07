Esp : Zidane prend un gros coup de boule au mercato

Dans : Liga.

Cette semaine, l’Inter Milan a officialisé un très gros coup au mercato avec la signature d’Achraf Hakimi en provenance du Real Madrid.

Excellent avec le Borussia Dortmund, où il était prêté par les Merengue depuis deux ans, l’international marocain ne rejouera donc plus en faveur du Real Madrid. Une surprise pour les Socios du club de la capitale espagnole, qui imaginaient bien une concurrence entre Hakimi et Dani Carvajal la saison prochaine. Ce ne sera finalement pas le cas et selon Alejandro Camano, agent de l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, le seul et unique responsable de ce départ du Real Madrid se nomme… Zinedine Zidane. Le technicien français, qui fait quasiment l’unanimité auprès de tous les joueurs, s’est véritablement fait tacler par l’agent du néo-défenseur de l’Inter Milan.

« Zidane est la raison pour laquelle Hakimi a signé à l’Inter Milan. C’est à lui de donner des explications sur son départ du Real Madrid. Ce n’était sans doute pas le moment pour Hakimi de revenir au Real avec la présence de Carvajal. Conte a été en contact permanent avec nous, il nous a exposé son projet pour l’Inter et nous sommes heureux d’avoir accepté ce challenge. C’est un grand coach, quand il vous courtise avec autant d’insistance, c’est très important » a expliqué dans une interview accordée à Calcio Mercato l’agent d’Achraf Hakimi, pour qui Zinedine Zidane est sans conteste le responsable n°1 du départ du Marocain au mercato estival. Cela fait en tout cas les affaires de l’Inter Milan, qui a réalisé un véritable coup de maître en s’attachant le joueur le plus courtisé d’Europe à son poste pour la modique somme de 40 ME…