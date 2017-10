Esp : Pourquoi Cristiano Ronaldo n'inquiète pas Zinedine Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid a facilement battu (3-0) Eibar dimanche, mais encore une fois en Liga Cristiano Ronaldo n’est pas apparu sous son meilleur jour. Bredouille, CR7 était loin d’être aussi flamboyant qu’en Ligue des champions, mais encore une fois la star portugaise a pu compter sur le soutien de Zinedine Zidane. Car l’entraîneur français du Real Madrid ne se fait aucun souci pour Cristiano Ronaldo et il l’a encore dit après le match face à Eibar.

« Nous ne sommes pas préoccupés par les ratés de Cristiano. C'est mieux quand il marque mais le plus important est qu'il ait des occasions. La saison est longue et il est déjà pichichi de la Ligue des champions. En Liga, ça va revenir peu à peu. Nous pouvons être tranquille, il changera ça au prochain match. Quand on parle de Cristiano Ronaldo ou de Karim Benzema, on a toujours envie de parler des choses négatives. C’est comme ça, mais il y a tellement de choses bien plus positives que négatives », a fait remarquer Zinedine Zidane, toujours aussi fan de CR7. Un soutien que Cristiano Ronaldo apprécie à sa juste valeur.