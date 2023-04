Esp : Lewandowski réclame Messi, le Barça en fusion

Dans : Liga.

Le potentiel retour de Lionel Messi au FC Barcelone est le sujet d’actualité n°1 en Catalogne, où le public réclame le retour de la star du PSG. Les joueurs aussi désormais.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Lionel Messi a désormais peu de chances de prolonger l’aventure en France. Plusieurs options s’offrent à l’international argentin pour la suite de sa carrière, de l’Arabie Saoudite aux Etats-Unis en passant par un hypothétique retour dans son club de cœur, le FC Barcelone. Au Camp Nou, son nom est scandé à chaque match et son retour est réclamé.

L'appel du pied de Lewandowski à Messi

Les « Messi, Messi » descendent des tribunes lors de chaque rencontre, à la dixième minute, son numéro. Mais La Pulga souhaite-t-elle revenir au Barça ? La question mérite d’être posée. Du côté des joueurs actuels de l’effectif barcelonais, la question en revanche ne se pose pas. Star n°1 du FC Barcelone depuis le départ de Lionel Messi, un certain Robert Lewandowski a été interrogé sur cette actualité qui obsède les Blaugrana. Et le Polonais a mis les Socios du Barça en fusion en déclarant publiquement qu’il était favorable à la venue de l’actuel n°30 du PSG en Catalogne.

L’ex-buteur du Bayern Munich a notamment fait part de son envie de jouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine. Un énorme appel du pied de la part du meilleur buteur de la Liga espagnole, qui pourrait bien avoir son importance. « J'ai déjà répondu à cette question, mais pour moi, Messi fera toujours partie du Barça. S'il revient, non seulement pour les supporters, mais aussi pour les joueurs, ce serait impressionnant. Sa place est ici, à Barcelone » a fait savoir Robert Lewandowski avant de conclure au sujet de Lionel Messi et de son possible retour au Camp Nou.

Un retour de Messi au Barça de plus en plus probable ?

« Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que nous pourrons jouer ensemble la saison prochaine, nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain » a fait savoir le Polonais. Reste maintenant à voir si Joan Laporta et Xavi entendront ce message et tenteront de réunir Lewandowski et Messi la saison prochaine au FC Barcelone dans ce qui ressemble sur le papier à une attaque de rêve. Même si financièrement, il sera délicat pour le futur champion d'Espagne de ficeler ce dossier, toutes les planètes semblent néanmoins s'aligner peu à peu pour que ce deal se fasse.