Esp : Griezmann au coeur d'un accord Barça-Atlético ?

Dans : Liga.

Deux ans après avoir signé au Barça, Antoine Griezmann a bien du mal à emballer les supporters et les médias catalans. Alors, un retour à l'Atlético Madrid est évoqué.

Le FC Barcelone vit une saison très compliquée, et personne n’échappe aux critiques cette année. Parmi les joueurs qui sont souvent pointés du doigt, il y a bien évidemment Antoine Griezmann, pour qui le Barça a déboursé 120 millions d’euros afin de le faire venir de l’Atlético Madrid lors du mercato 2019. Quand le champion du monde français enchaîne les bons matchs et les buts, tout le monde crie au génie, mais lorsque Griezmann est dans le dur, comme c’est le cas actuellement, alors il a vite fait de devenir un bouc émissaire facile. Et tant pis si c’est toute l’équipe de Koeman, Lionel Messi compris, qui cafouille son football, Antoine Griezmann est attaqué. Pour les médias espagnols, la situation de l’attaquant français est devenue intenable au Barça, et depuis 24 heures un retour à l’Atlético Madrid est évoqué. OK Diario et Don Balon sont sur la même longueur d’onde.

Griezmann avec Carrasco dans une opération XXL ?

Les deux sites espagnols indiquent que si les Colchoneros sont incapables de payer une somme colossale pour faire revenir Antoine Griezmann, un accord pourrait être trouvé en incluant des joueurs. Pour cela, c’est Yannick Ferreira Carrasco qui pourrait figurer dans cette transaction, les dirigeants barcelonais étant, a priori, intéressés par l’international belge, qui a encore trois ans de contrat avec l’Atlético Madrid. A priori, le Barça n’a pas validé cette possible inclusion de Yannick Ferreira Carrasco dans une opération pour Griezmann. De même, on ne sait pas non plus si le champion du monde souhaite repartir de Barcelone après seulement deux saisons. L’attaquant tricolore est lié jusqu’en 2024 avec le Barça, et selon Transfermarkt la valeur actuelle d'Antoine Griezmann est estimée à 60ME.