Dembélé reprend ses mauvaises habitudes au Barça

Par Eric Bethsy

Absent depuis plus d’un mois, Ousmane Dembélé avait prévu de reprendre la compétition cette semaine. Mais l’ailier du FC Barcelone n’est pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse et doit prolonger son séjour à l’infirmerie. De quoi rappeler de mauvais souvenirs au Français.

Forcément impatient de récupérer ses joueurs indisponibles, Xavi devra encore attendre avant de pouvoir compter sur l’intégralité de son effectif. Si l’attaquant Robert Lewandowski fait son retour cette semaine, d’autres titulaires du FC Barcelone manqueront à l’appel contre l’Athletic Bilbao dimanche, à commencer par Ousmane Dembélé. La presse catalane rapporte de mauvaises nouvelles concernant l’ailier blaugrana. Blessé à la cuisse contre Gérone (victoire 0-1) le 28 janvier dernier, le Français espérait reprendre la compétition un mois plus tard.

Dembélé, c'est plus long que prévu

L’idée était de revenir à temps pour le déplacement à Bilbao ce week-end afin de retrouver du rythme et des sensations avant le Clasico programmé le 19 mars en Liga. Malheureusement pour Ousmane Dembélé, sa guérison évolue plus lentement que prévu. L’ancien joueur du Stade Rennais ne sera pas en mesure d’intégrer le groupe face à l’Athletic Bilbao. Et n’est pas non plus certain de revenir pour défier le Real Madrid. Un coup dur supplémentaire pour le Barça qui n’est pas épargné depuis quelques semaines.

📊 Raphinha a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives, il pourrait devenir le 7e joueur du Barça de la dernière décennie à atteindre un nombre de buts et de passes décisives à deux chiffres en une saison.



Les autres sont Messi, Suarez, Neymar, Griezmann, Alexis et Fàbregas. pic.twitter.com/1mAD2Nzlbd — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) March 8, 2023

En plus d’Ousmane Dembélé, le milieu Pedri fréquente actuellement l’infirmerie et attend le feu vert du staff médical pour jouer dimanche. Les absences de ces deux animateurs font beaucoup de mal au FC Barcelone, en manque de créativité offensive sur ses dernières rencontres. Il faut dire que les habituels remplaçants Ferran Torres et Ansu Fati ne répondent pas aux attentes. Tandis que Raphinha, certes décisif, fait preuve d’irrégularité dans le contenu de ses matchs. A priori, le Brésilien va bénéficier d’une ou plusieurs titularisations supplémentaires puisque son concurrent tricolore doit repousser son retour.