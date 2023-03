Benzema en danger, Madrid craque pour la nouvelle star espagnole

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel attaquant pour donner une concurrence à Karim Benzema, le Real Madrid vise le « Haaland espagnol », à savoir Joselu, le nouveau buteur de la Roja.

Joselu est actuellement l’attaquant à la mode en Espagne. Auteur d’une belle saison avec son club du RCD Espanyol, avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 32 ans est même devenu la nouvelle star de la sélection cette semaine. En plantant un doublé face à la Norvège en qualifications pour l’Euro 2024 samedi (3-0) pour son premier match avec la Roja, Joselu a marqué les esprits. Si bien qu’il figure maintenant dans le viseur du Real Madrid. Considéré comme le « Haaland espagnol », selon Don Balon, celui qui est passé par les équipes de jeunes de la Castilla pourrait être la « recrue parfaite pour un Real Madrid qui a besoin d'ajouter de la profondeur à son équipe, surtout devant ».

Vite de la concurrence pour Benzema

Il faut dire que Karim Benzema est bien trop seul au poste d’avant-centre. Mariano Diaz étant l’unique buteur de formation dans l’effectif madrilène, mais le Dominicain n’a pas la confiance de Carlo Ancelotti, qui préfère aligner Rodrygo en faux neuf en cas d’absence du Français. Autant dire que le Real doit impérativement recruter un nouvel avant-centre en vue de la saison prochaine pour compenser les absences et concurrencer KB9.

Mbappé et Haaland bloqués, le Real vise Joselu

💯 Es el #Haaland español, se le caen los goles y ama al Real Madrid: #Florentino tiene a su nuevo goleador https://t.co/uExZLOjxJd — Don Balón (@DonBalon) March 26, 2023

Un peu moins brillant que la saison passée, le dernier Ballon d’Or pourrait être boosté par l’arrivée d’un nouveau concurrent. Et Joselu semble disposer du meilleur profil pour convaincre Florentino Perez, pour qui ce recrutement d’un numéro neuf devra être le plus abordable possible. Sauf si le Real a l'opportunité de recruter Kylian Mbappé ou le vrai Haaland lors du prochain mercato, mais pour l’instant, les deux cracks de la nouvelle génération semblent bien au PSG et à Manchester City. Ce qui signifie donc que le Real devra trouver une autre solution en la personne de Joselu ? Réponse dans les semaines à venir…